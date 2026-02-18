Wie gut sind Frauen in Videospielen repräsentiert?Jetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 1: Wie gut sind Frauen in Videospielen repräsentiert?
64 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Könnt ihr euch noch an die erste Frau erinnern, die euch in einem Videospiel begegnet ist? Wie sah sie aus? War sie ein Main Character oder hat sie eher eine Nebenrolle gespielt? Wir gucken uns in der ersten Folge von "Gamer by Heart" die Frauen an, die uns als Gamerinnen geprägt haben und reden über den Status Quo von Queer und Female Representation in Videospielen. Wir gehen also der Frage nach Repräsentation im Gaming nach und wagen einen Blick in die Zukunft. Freut euch auf einen spannenden Talk mit Carolin Wendt von CD PROJEKT RED, Kristin Banse von Riot Games und Stefanie Langer - Host der Sendung.
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