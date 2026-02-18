Jobs in der Games-BrancheJetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 5: Jobs in der Games-Branche
In Deutschland sind rund die Hälfte aller Gamer:innen Frauen. Dennoch spielgelt sich das nicht in der Branche wider. Woran liegt es, dass in der Gaming Branche nur knapp über 20% Frauen arbeiten? Am Job-Mangel kann es nicht liegen, denn die Bandbreite der Berufe, die man im Gaming ausüben kann ist schier endlos breit. Gemeinsam mit Madeleine Egger, Head of Womenize!, geht Stefanie Langer diesem Rätsel nach. Die zwei machen auch einen Ausflug in die verschiedenen Jobs, die man in der Games Branche machen kann: Vom Marketing, über Medienrecht, bis hin zur Eventplanung - wer sein Hobby zum Beruf machen will, der wird im Gaming definitiv fündig.
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