Warum wir e-Sports so lieben!Jetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 7: Warum wir e-Sports so lieben!
57 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Die Moderatorin und Streamerin Giuli June ist nicht nur ein fester Bestandteil von JAM FM, sondern ist aus dem eSports nicht mehr wegzudenken. Ihre große Liebe: Valorant. Warum die eSports Community so wunderbar ist und wieso Frauen auch hier unterrepräsentiert sind - obwohl viele ihrer männlichen Kollegen ihnen kaum das Wasser reichen können - das erzählt Giuli uns in diesem Interview.
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