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Gamer By Heart

Faszination Cosplay

Talk? Now!Staffel 1Folge 8vom 18.02.2026
Faszination Cosplay

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Gamer By Heart

Folge 8: Faszination Cosplay

67 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Wer regelmäßig zockt, kommt an Cosplay nicht vorbei. Bei diesem Hobby erwecken Cosplayer:innen unsere liebsten Videospiel- und Anime-Charaktere zum Leben. Und das mit viel Liebe zum Detail. In dieser Folge von Gamer by Heart spreche ich mit Maike Huster über ihre Leidenschaft zum Cosplay. Sie erzählt von ihrer Arbeit an aufwendigen Props, von der faszinierenden Welt der Cosplay Conventions und der liebevollen Community.

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