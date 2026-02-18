Ich wollte nicht aufgeben! Mit Just BecciJetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 2: Ich wollte nicht aufgeben! Mit Just Becci
JustBecci ist seit 12 Jahren Content Creatorin. Ein Beruf, der heute für viele Gen Alpha Kids zu den absoluten Traumjobs zählt. In dieser Folge von „Gamer by Heart“ sprechen wir (das sind Host Stefanie Langer und JustBecci) über Beccis Ups und Downs und ihren turbulenten Werdegang in der Gaming Szene. Wir machen nicht nur einen Ausflug in unsere Kindheitserinnerungen als Zockerinnen, sondern zeigen euch sogar exklusives Videomaterial aus dieser Zeit. Get ready for Moderations-Steffi in ihrem Kinderzimmer. In diesem Interview spricht JustBecci auch darüber, wie wichtig ihre Rolle als Vorbild ist und welche Menschen sie damals geprägt haben. Von Selbstzweifeln über Award-Nominierungen bis hin zu schwierigen und leichten Veränderungen.
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