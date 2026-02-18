Frauen in der Nerdwelt sichtbarer machen!Jetzt kostenlos streamen
Gamer By Heart
Folge 9: Frauen in der Nerdwelt sichtbarer machen!
87 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Lea und Ari sind die Nerd Sisters. Ihre Mission: Frauen in der Nerdwelt sichtbarer machen. In ihrem Podcast sprechen die zwei mit Frauen über ihre liebsten Hobbys und geben ihrer Community News über alles, was im Gaming, Pen and Paper, Anime usw. abgeht. Ari und Lea erobern mit ihrem Podcast und auch mit ihren Events von Österreich aus die Nerdwelt. In dieser Folge sprechen wir über ihre Motivation und über Ups und Downs.
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