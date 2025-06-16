Georgie & Mandy
Folge 11: Feindliche Übernahme
20 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 6
Georgie plant, koreanische Reifen zu verkaufen, weil er ein lukratives Geschäft wittert. Schließlich bestellt er hinter dem Rücken seines Schwiegervaters die Reifen auf Kommissionsbasis. Jim ist darüber so wütend, dass es zu einem heftigen Streit kommt, infolgedessen sich ihre beruflichen Wege trennen. Georgie kommt schließlich bei Fred Fagenbacher unter - Jims größten Konkurrenten in der Reifen-Branche und Audreys Highschool-Freund.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick