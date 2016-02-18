Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Das Sirupshooting

ProSieben Staffel 11 Folge 3 vom 18.02.2016
Das Sirupshooting

Germany's Next Topmodel

Folge 3: Das Sirupshooting

96 Min.Folge vom 18.02.2016Ab 12

Check-in nach Mailand oder Madrid für die Top 20. Die Nachwuchsmodels aus Team Thomas und Team Michael müssen sich in den Straßen der spanischen und italienischen Modemetropolen ohne ihre Mentoren zurecht finden. Und: Für ein Shooting überschüttet Star-Fotograf Blake Little Heidis Models mit flüssigem Zucker. Im Entscheidungswalk schweben die Models mit pompösem Kopfschmuck und Wäsche aus Heidi Klums Lingerie-Kollektion über den Catwalk.

