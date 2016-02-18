Germany's Next Topmodel
Folge 3: Das Sirupshooting
96 Min.Folge vom 18.02.2016Ab 12
Check-in nach Mailand oder Madrid für die Top 20. Die Nachwuchsmodels aus Team Thomas und Team Michael müssen sich in den Straßen der spanischen und italienischen Modemetropolen ohne ihre Mentoren zurecht finden. Und: Für ein Shooting überschüttet Star-Fotograf Blake Little Heidis Models mit flüssigem Zucker. Im Entscheidungswalk schweben die Models mit pompösem Kopfschmuck und Wäsche aus Heidi Klums Lingerie-Kollektion über den Catwalk.
