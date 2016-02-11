Zwei Teams, zwei InselnJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 2: Zwei Teams, zwei Inseln
104 Min.Folge vom 11.02.2016Ab 12
Hoher Besuch bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum": Das 1,81 Meter große Victoria's Secret-Supermodel Toni Garrn ist Gast in der heutigen Folge. Toni Garrn weiß, was es bedeutet, sich als junges Model in den Metropolen der Welt zu behaupten. Mit 14 wurde sie von einem Agenten in Hamburg auf der Straße entdeckt und zog kurz darauf nach New York, um ihre internationale Karriere zu starten.
