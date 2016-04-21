Germany's Next Topmodel
Folge 12: Tränen über Tränen
99 Min.Folge vom 21.04.2016Ab 12
Back to the 40ies: Von Hollywood im Jahr 2016 zurück ins goldene Hollywood-Zeitalter. Für das perfekte Foto posieren die Models als 40er-Jahre-Beautys vor einem Oldtimer in Los Angeles - und das bei strömendem Regen. The Big Surprise: Nach zwölf Wochen Topmodel-Reise darf Kim ihren "Honey" endlich wieder in die Arme nehmen. Ihr Freund ist nach Los Angeles gereist, um das Model zu überraschen.
