Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Tränen über Tränen

ProSiebenStaffel 11Folge 12vom 21.04.2016
Tränen über Tränen

Tränen über TränenJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 12: Tränen über Tränen

99 Min.Folge vom 21.04.2016Ab 12

Back to the 40ies: Von Hollywood im Jahr 2016 zurück ins goldene Hollywood-Zeitalter. Für das perfekte Foto posieren die Models als 40er-Jahre-Beautys vor einem Oldtimer in Los Angeles - und das bei strömendem Regen. The Big Surprise: Nach zwölf Wochen Topmodel-Reise darf Kim ihren "Honey" endlich wieder in die Arme nehmen. Ihr Freund ist nach Los Angeles gereist, um das Model zu überraschen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen