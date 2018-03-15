Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 13Folge 6vom 15.03.2018
99 Min.Folge vom 15.03.2018Ab 12

Für einen Musik-Videoshoot zeigt US-Rapperin Brooke Candy den Nachwuchsmodels eine 30-sekündige Hip Hop-Performance mit Text, die sie anschließend vor laufender Kamera nachtanzen müssen. Für die Entscheidung werden Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen von Rapper Cro zum Tanz aufgefordert. Für den bleibenden Eindruck müssen sich die Nachwuchsmodels teamweise eine eigene Performance überlegen, die sie neben dem Sänger in bunten Hip Hop-Outfits tanzen.

