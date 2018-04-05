Germany's Next Topmodel
Folge 9: Action Edition
98 Min.Folge vom 05.04.2018Ab 12
Unter der karibischen Sonne - die Topmodel-Anwärterinnen bekommen beim "About You"-Casting die Chance auf einen großen Job. Dafür müssen sie zu zweit einen Werbespot zum Thema Freundschaft vortragen. Wer ergattert den Job und darf nach Kuba fliegen? Für die Entscheidung dreht sich der Catwalk um 90 Grad: Die Nachwuchsmodels müssen beim Vertical Walk in Bodysuits fast 20 Meter an einer Containerwand der Jury entgegenlaufen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick