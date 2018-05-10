Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 13 Folge 14 vom 10.05.2018
97 Min. Folge vom 10.05.2018 Ab 12

Mit einem besonderen Stargast überrascht Heidi Klum ihre #GNTM-Kandidatinnen zwei Wochen vor dem Finale: Alessandra Ambrosio steht beim Fotoshooting mit vor der Kamera. Schillernde Outfits, kunstvolles Makeup und mörderische High Heels - sechs Dragqueens verwandeln die #GNTM-Models für den Entscheidungswalk in ihre Twins. Und: Selfie-Star gesucht - Wer bekommt den letzten Job bei #GNTM?

