Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Boys, Boys, Boys

ProSiebenStaffel 13Folge 7vom 22.03.2018
Boys, Boys, Boys

Boys, Boys, BoysJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 7: Boys, Boys, Boys

96 Min.Folge vom 22.03.2018Ab 12

Die 20er Jahre feiern heute ein Comeback. Starfotograf Yu Tsai setzt die Topmodel-Anwärterinnen in glitzernden 20er Jahre Outfits neben einem Male Model in Szene. Für die Entscheidung verwandelt das #GNTM-Team ein echtes Gefängnis in einen Fashion-Hotspot. Die Topmodel-Anwärterinnen müssen in langen Roben durch einen Gefängnisgang gehen und sich dabei nicht von den lauten Gefängnisinsassen auf der anderen Seite des Zaunes beirren lassen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen