Germany's Next Topmodel
Folge 3: Sprung in den Winter
118 Min.Folge vom 22.02.2018Ab 12
Auf Heidi Klums Nachwuchsmodels wartet ein besonders schweißtreibendes Shooting in der Karibik. Starfotograf Max Montgomery bittet die Topmodel-Anwärterinnen auf einem Trampolin vor seine Kamera. Ausgestattet mit dicken Winteroutfits von Designer Tim Labenda müssen sie springend die richtige Pose finden. Im Finale haben die Mädchen die Chance auf ihren ersten Job. Für eine Fashion-Show sucht Designer Christian Cowan nach Models, die seine Kollektion vor 150 Gästen präsentieren.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick