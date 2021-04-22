Germany's Next Topmodel
Folge 12: Casting Edition
116 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12
Castings, Castings, Castings! Um den Topmodel-Anwärterinnen den Einstieg in das reale Modelleben auch in dieser Woche zu erleichtern, gibt es ein Coaching von Thomas Hayo. Wer kann beim Casting-Marathon die Kunden von sich überzeugen und ergattert die meisten Jobs? Der Casting-Catwalk für Designer Kilian Kerner wird für alle #GNTM-Models zum Entscheidungswalk: Welche Laufsteg-Skills beeindrucken? Heidi Klum verfolgt das Geschehen mit Gastjuror Thomas Hayo heimlich mit.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick