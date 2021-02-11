Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 16Folge 2vom 11.02.2021
112 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12

In der zweiten Folge steht nach dem Einzug im Loft das erste Shooting der Staffel an: Vor der Kamera von Starfotograf Rankin haben die Topmodel-Anwärterinnen die einmalige Chance, beim Kampagnenshooting für den Start der 16. Staffel an der Seite von Heidi Klum zu glänzen. Beim Entscheidungswalk müssen die Nachwuchsmodels in den extravaganten Outfits der Modedesignerin Marina Hoermanseder Selbstbewusstsein auf den Laufsteg bringen.

