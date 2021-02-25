Fashion Divas und Roller GirlsJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 4: Fashion Divas und Roller Girls
104 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12
Fashion Diva! In der vierten Folge von #GNTM ist das Multitasking-Talent der Topmodel-Anwärterinnen gefragt. Beim Fotoshooting müssen sie nicht nur an der Seite von mehreren Hunden und mit den Händen voller Einkaufstüten selbstbewusst posieren, sondern auch auf Rollschuhen ihr Gleichgewicht halten. Dabei stehen sie vor der Kamera von Starfotografin Ellen von Unwerth, die Modelchefin Heidi Klum auch beim Entscheidungswalk als Gastjurorin unterstützt.
