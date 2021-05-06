Germany's Next Topmodel
Folge 14: It's Fashion Week!
108 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 12
Für die Topmodel-Anwärterinnen stehen einige Castings an. Welche #GNTM-Models können die Kunden von sich überzeugen und die Laufstege erobern? Den krönenden Abschluss bildet in dieser Woche eine besondere Fashionshow, die für alle zum Entscheidungswalk wird. Das Besondere: Die Topmodel-Anwärterinnen laufen neben professionellen Models. In der ersten Reihe sitzend nimmt Heidi Klum mit Gastjurorin Lena Gercke den Walk genau unter die Lupe.
