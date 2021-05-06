Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

It's Fashion Week!

ProSiebenStaffel 16Folge 14vom 06.05.2021
It's Fashion Week!

It's Fashion Week!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 14: It's Fashion Week!

108 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 12

Für die Topmodel-Anwärterinnen stehen einige Castings an. Welche #GNTM-Models können die Kunden von sich überzeugen und die Laufstege erobern? Den krönenden Abschluss bildet in dieser Woche eine besondere Fashionshow, die für alle zum Entscheidungswalk wird. Das Besondere: Die Topmodel-Anwärterinnen laufen neben professionellen Models. In der ersten Reihe sitzend nimmt Heidi Klum mit Gastjurorin Lena Gercke den Walk genau unter die Lupe.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen