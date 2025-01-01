Germany's Next Topmodel
Folge 10: Castingmarathon in L.A.
135 Min.Ab 12
Castings, Castings, Castings! In L.A. begeben sich die Topmodel-Anwärterinnen auf einen echten Castingmarathon und versuchen, einen der begehrten Jobs zu ergattern. Wer schafft es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Fotoshooting und Entscheidungswalk werden in dieser Woche kombiniert. Die Models präsentieren dort die Kleider von Designer Jeremy Scott, der auch als Gastjuror an Heidi Klums Seite Platz nimmt und ihr bei der Entscheidung hilft.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick