Das große GNTM-Umstyling!
Germany's Next Topmodel
Folge 6: Das große GNTM-Umstyling!
131 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große #GNTM-Umstyling steht an und Heidi Klum hat sich für die Topmodel-Anwärterinnen individuelle Looks überlegt: Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Beim Entscheidungswalk präsentieren sich die #GNTM-Models im neuen Look vor Heidi Klum und der ehemaligen #GNTM-Kandidatin Sarina Nowak. Das Besondere: Der Entscheidungswalk ist gleichzeitig ein Fotoshooting. Wer beweist am Ende des Laufstegs die besten Posen?
