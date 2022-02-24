Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 17Folge 4vom 24.02.2022
123 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12

And Action! Die vierte Folge hat es in sich. In einem spektakulären Videodreh werden die Models per Knopfdruck aus einem Auto in die Luft katapultiert. Wer es schafft, dabei Contenance und Ausdruck zu bewahren, hat gute Chancen Heidi Klum zu überzeugen. Denn auf die Models, die sich am besten schlagen, wartet am nächsten Tag eine große Überraschung. Im Entscheidungswalk nimmt Model und Fashion-Influencerin Jasmin Sanders als Gastjurorin neben Heidi Klum Platz.

