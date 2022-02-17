Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Promo Edition

ProSiebenStaffel 17Folge 3vom 17.02.2022
Promo Edition

Promo Edition Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 3: Promo Edition

130 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12

Die Promo Edition steht an! In der dritten Folge findet das Shooting für die deutschlandweite Plakat-Kampagne von "Germany's Next Topmodel" statt. Hier kommt es auf natürliche Schönheit an: Die Models bleiben ungeschminkt und ungestylt. Niemand geringeres als Starfotograf Rankin shootet die Bilder. Die Models, die sich am besten präsentieren, dürfen am nächsten Tag Seite an Seite mit Heidi Klum den Opener der Sendung drehen.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen