Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Versteckte Kamera

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 11vom 14.01.2026
Versteckte Kamera

Versteckte KameraJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 11: Versteckte Kamera

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Im Gefängnis ist Rocco bereit, Mila mehr Hinweise über Jonas‘ Verschwinden zu geben. Allerdings erst dann, wenn Mila ihm im Gegenzug erzählt, wie ihm die Ghost Rockers auf die Schliche gekommen sind. Mila setzt die Situation schwer zu. Während sie mit Brandon für eine Prüfung trainiert, bricht sie weinend zusammen. Und ausgerechnet jetzt ist Alex zur Stelle, um sie heimlich für seinen Videoclip zu filmen. Als die Ghost Rockers zusammen mit Robin proben, melden sich plötzlich die Geister wieder.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen