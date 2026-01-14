Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 12vom 14.01.2026
Folge 12: Der Videoclip

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Was für ein Tag für Mila! Die ganze Zeit muss sie an Jonas denken und ist während ihrer Tanzprüfung nicht bei der Sache. Entsprechend vernichtend fällt das Urteil der Lehrerin aus. Und dann findet sie auch noch heraus, dass Alex sie heimlich gefilmt und die Aufnahmen in seinem Videoclip verwendet hat, ohne sie zu fragen. Vergeblich versucht Brandon, sie wieder aufzubauen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Jimmy entdeckt auf den Aufnahmen der Überwachungskamera den Mann mit der Maske.

Studio 100 Kids
