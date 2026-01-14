Ghost Rockers
Folge 9: Stufen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon erhält einen Plattenvertrag. Dennoch zögert er, zu unterschreiben, weil er befürchtet, seine Tanzausbildung zu sehr zu vernachlässigen. Charlie und Jimmy gehen unterdes einem Hinweis aus dem letzten Song der Geister nach, in dem von Stufen die Rede ist. Um die Direktorin der DAM von seinen Fähigkeiten zu überzeugen beschließt Alex zudem, einen Videoclip für die Ghost Rockers zu drehen, mit Brandon und Mila als Tänzer. Doch die sind damit nicht einverstanden.
