Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Stufen

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 9vom 14.01.2026
Stufen

StufenJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 9: Stufen

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Brandon erhält einen Plattenvertrag. Dennoch zögert er, zu unterschreiben, weil er befürchtet, seine Tanzausbildung zu sehr zu vernachlässigen. Charlie und Jimmy gehen unterdes einem Hinweis aus dem letzten Song der Geister nach, in dem von Stufen die Rede ist. Um die Direktorin der DAM von seinen Fähigkeiten zu überzeugen beschließt Alex zudem, einen Videoclip für die Ghost Rockers zu drehen, mit Brandon und Mila als Tänzer. Doch die sind damit nicht einverstanden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen