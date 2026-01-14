Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 2Folge 6vom 14.01.2026
Folge 6: Das Casting

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Es ist für den Rest der Band nicht einfach, einen Ersatz für Jonas zu finden, der weiterhin im Urlaub ist, ohne sich noch einmal persönlich gemeldet zu haben. Das gewünschte Casting bringt zunächst keinen Erfolg. Als Mila inzwischen das Haus von Jonas‘ Familie aufsucht, ertappt sie Einbrecher, die sich als Möbelpacker ausgeben und das gesamte Haus ausräumen. Als Mila im verlassenen Wagen der Einbrecher ein Armband von Jonas findet, werden auch die anderen Ghost Rockers misstrauisch.

