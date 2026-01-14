Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 2Folge 16vom 14.01.2026
Folge 16: Das Zeichen des Auges

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Erstmals seit den Ferien treten die Ghost Rockers wieder zusammen auf, mit Robin als Ersatz für Jonas, der noch immer spurlos verschwunden ist. Und sehr zum Unwillen von Jimmy, der mit Argwohn beobachtet, wie sich Charlie und Robin immer näher kommen. Ein Foto, das Jonas kurz vor seinem mysteriösen Verschwinden zeigt, führt die Ghost Rockers schließlich zu einem Nachtclub in der Stadt. Doch Juri, der Besitzer des Clubs, gibt an, Jonas noch nie gesehen zu haben.

Studio 100 Kids
