Wer sind deine Freunde?Jetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 20: Wer sind deine Freunde?
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bei Brandon stellen sich erste Erfolge ein. Fans lauern ihm in der Schule auf und wollen Autogramme. Und sein Manager Cliff hat ihm das erste Livekonzert vermittelt. Den Ghost Rockers gelingt es inzwischen, Chris Vanderborght zu schnappen. Dabei stellt sich heraus, dass er ein Mitglied des Schwarzen Auges war, aber seit längerer Zeit versucht, belastendes Material zu sammeln, um die Geheimorganisation auffliegen zu lassen. Von Jonas allerdings behauptet er nichts gehört zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick