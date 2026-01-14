Ghost Rockers
Folge 28: Karriereknick
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon hat sich erstmals dem Willen seines Managers Cliff widersetzt, indem er einen Pressetermin vorzeitig verlassen hat, um an der Zwischenprüfung seiner Schule teilnehmen zu können. Mila erwartet ihn dort bereits sehnsüchtig. Doch bei der Tanzdarbietung versagen seine Nerven. Inzwischen ist es Jimmy gelungen, den Geheimcode zu knacken. Die Ghost Rockers beschließen, ihren Manager und Vertrauenslehrer Verlinden ins Vertrauen zu ziehen, doch dann macht Alex eine unglaubliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick