Ghost Rockers
Folge 49: Ein heimtückischer Plan
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach dem aufreibenden gestrigen Tag ruhen sich die Ghost Rockers zunächst einmal aus. Jimmy findet einen Zahlencode auf jedem der beiden Schlüssel, die sie bislang gefunden haben. Doch um den Code zu knacken, müssten sie in den Besitz zweier weiterer Schlüssel gelangen. Diese befinden sich jedoch bereits im Besitz des Schwarzen Auges. Brandon und Lauren hängen sich inzwischen Musikmanager Cliff an die Fersen und können ihm bis zu einem großen Gebäude folgen: dem Hauptquartier des Schwarzen Auges.
