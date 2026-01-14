Ghost Rockers
Folge 52: Bumm!
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mit allergrößter Mühe und der Hilfe von Brandon und Lauren gelingt es den Ghost Rockers, den Tourbus zu verlassen, bevor er explodiert. Doch noch sind die Mitglieder des Schwarzen Auges nicht überführt. Mit den Beweisen im Koffer fahren Mila, Jonas, Charlie, Jimmy und Alex zum Abschlussball der Schule. Hier warten die Schüler und Fans bereits sehnsüchtig auf den Auftritt der Band. Noch ahnt niemand, wie denkwürdig der Abend letztendlich sein wird.
