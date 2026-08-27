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Good Luck Guys

Erst raus, dann rein: Diese Überraschung wird zum Schock

JoynStaffel 4Folge 11vom 27.08.2026
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Good Luck Guys

Folge 11: Erst raus, dann rein: Diese Überraschung wird zum Schock

45 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Das Exit-Duell steht in den Startlöchern. Zwei Teams kämpfen am Lost Beach gegeneinander mit einem folgeschweren Ausgang. Wird dieser Ausgang ein Neuanfang für die übrigen Teams sein? Oder zerbricht die gesamte Gruppendynamik? Eins ist klar: Bei "Good Luck Guys" ist nichts, wie es scheint. Wartet schon die nächste Überraschung im Camp auf die Adventurer?

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