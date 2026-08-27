Erst raus, dann rein: Diese Überraschung wird zum SchockJetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 11: Erst raus, dann rein: Diese Überraschung wird zum Schock
45 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Das Exit-Duell steht in den Startlöchern. Zwei Teams kämpfen am Lost Beach gegeneinander mit einem folgeschweren Ausgang. Wird dieser Ausgang ein Neuanfang für die übrigen Teams sein? Oder zerbricht die gesamte Gruppendynamik? Eins ist klar: Bei "Good Luck Guys" ist nichts, wie es scheint. Wartet schon die nächste Überraschung im Camp auf die Adventurer?
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