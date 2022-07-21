Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Folge 1 - Sommertrüffel

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 21.07.2022
16 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12

Im Thurgau wartet auf Sandro ein edler Pilz. Er erfährt, wie man Sommertrüffel züchtet und stellt das Können eines Trüffelhundes auf die Probe. Passend zur exklusiven regionalen Zutat erhält Sandro natürlich auch ein erstklassiges Stück Fleisch.

SAT.1
