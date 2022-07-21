Grill Club - Folge 1 - SommertrüffelJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 1: Grill Club - Folge 1 - Sommertrüffel
16 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12
Im Thurgau wartet auf Sandro ein edler Pilz. Er erfährt, wie man Sommertrüffel züchtet und stellt das Können eines Trüffelhundes auf die Probe. Passend zur exklusiven regionalen Zutat erhält Sandro natürlich auch ein erstklassiges Stück Fleisch.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick