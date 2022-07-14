Grill Club - Folge 7 - Pouletschenkel mit Süsskartoffeln und ZiegenfrischkäseJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 7: Grill Club - Folge 7 - Pouletschenkel mit Süsskartoffeln und Ziegenfrischkäse
16 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12
Zum Abschluss der Grill Club-Staffel reist Sandro ins schöne Berner Oberland. Da erfährt er mehr über die Frischkäseherstellung und grillt vor traumhafter Kulisse saftige Pouletschenkel am Stock.
