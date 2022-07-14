Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Folge 7 - Pouletschenkel mit Süsskartoffeln und Ziegenfrischkäse

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 14.07.2022
Grill Club - Folge 7 - Pouletschenkel mit Süsskartoffeln und Ziegenfrischkäse

Grill Club - Folge 7 - Pouletschenkel mit Süsskartoffeln und ZiegenfrischkäseJetzt kostenlos streamen

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 7: Grill Club - Folge 7 - Pouletschenkel mit Süsskartoffeln und Ziegenfrischkäse

16 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12

Zum Abschluss der Grill Club-Staffel reist Sandro ins schöne Berner Oberland. Da erfährt er mehr über die Frischkäseherstellung und grillt vor traumhafter Kulisse saftige Pouletschenkel am Stock.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
SAT.1
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Alle 5 Staffeln und Folgen