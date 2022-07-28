Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Folge 2 - Grillgericht aus Spargeln und Fleischkäse

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 28.07.2022
Grill Club - Folge 2 - Grillgericht aus Spargeln und Fleischkäse

Grill Club - Folge 2 - Grillgericht aus Spargeln und Fleischkäse Jetzt kostenlos streamen

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 2: Grill Club - Folge 2 - Grillgericht aus Spargeln und Fleischkäse

16 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12

Seine heutige Reise führt Sandro ins Wallis. Im sonnigen Rhonetal, inmitten blühender Apfelbäume, kreiert Sandro sein Grillgericht aus Spargeln und Fleischkäse und weckt mit seinem Schlangenbrot Kindheitserinnerungen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
SAT.1
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Alle 5 Staffeln und Folgen