Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Folge 5 - Lammgigot aus dem Feuerloch mit Rotwein-Risotto

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 18.08.2022
16 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12

Im Tessin trifft Sandro auf den ersten Reisbauer der Schweiz. Markus hat nicht nur den Reisanbau, sondern auch das Reiskochen perfektioniert. Ob Sandro ihn mit seiner Risotto-Kreation und einem Lammgigot aus dem Feuerloch überzeugen kann?

