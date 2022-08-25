Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Folge 6 - Dry Aged Steak im Baguette mit Remouladensauce

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 25.08.2022
Grill Club - Folge 6 - Dry Aged Steak im Baguette mit Remouladensauce

Bei seinem Trip entlang dem Jurasüdfuss erhält Sandro sein Fleisch dieses Mal direkt aus der Reifekammer. Zum geschmacksintensiven Dry Aged Rib Eye Steak gibt es einen leckeren Honig Met. Eine Kombination, die Sandros Kreativität fordert.

