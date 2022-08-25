Grill Club - Folge 6 - Dry Aged Steak im Baguette mit Remouladensauce Jetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 6: Grill Club - Folge 6 - Dry Aged Steak im Baguette mit Remouladensauce
16 Min.Folge vom 25.08.2022Ab 12
Bei seinem Trip entlang dem Jurasüdfuss erhält Sandro sein Fleisch dieses Mal direkt aus der Reifekammer. Zum geschmacksintensiven Dry Aged Rib Eye Steak gibt es einen leckeren Honig Met. Eine Kombination, die Sandros Kreativität fordert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick