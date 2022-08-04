Grill Club - Folge 3 - Urban FarmingJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 3: Grill Club - Folge 3 - Urban Farming
16 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Ein kleiner Urwald mitten in der Stadt Zürich - damit hat selbst Sandro nicht gerechnet. Im einmaligen Ökosystem von UMAMI lernt Sandro mehr über "Urban Farming" und erhält als Grill-Zutat nährstoffreiche Microgreens. Dazu gibt's Köfte aus saftigem Lammfleisch.
