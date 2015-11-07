HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 10: Nie wieder Chaos
24 Min.Folge vom 07.11.2015Ab 6
In dieser Folge sagt Enie dem Chaos den Kampf an. Zuerst gießt sie aus keramischem Gießpulver eine stylische Schminkbar. Als kleine Energiebooster für zwischendurch backt Enie Vanilla-Chia-Cookies. Alte Marmeladengläser können sich mit etwas Farbe und ein paar süßen Plastiktierchen ganz fix in tolle Aufbewahrungsbehältnisse verwandeln. Und DIY-Bloggerin Ricarda Masuhr aus Hamburg baut mit Enie einen praktischen Küchenorganizer. So hat man garantiert immer alles griffbereit.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick