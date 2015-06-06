Zum Inhalt springenBarrierefrei
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Leicht und luftig

sixxStaffel 2Folge 4vom 06.06.2015
Leicht und luftig

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Folge 4: Leicht und luftig

25 Min.Folge vom 06.06.2015Ab 6

Heute wird die Wohnung dekoriert, und das ganz leicht und luftig! Enie zeigt uns, welch tollen Effekt ihre Baiser-Margeriten mit essbaren gezuckerten Blüten haben. Aus Draht und Organza entsteht im Handumdrehen eine fast schwebend leichte Lampe, die alle Blicke auf sich zieht. Enies Gast Svenja Pokora aus Hamburg zaubert aus Wollresten verschieden Schalen - mal zart, mal bunt!

