Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Ruckzuck neuer Look

sixxStaffel 2Folge 8vom 24.10.2015
Ruckzuck neuer Look

Ruckzuck neuer LookJetzt kostenlos streamen

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Folge 8: Ruckzuck neuer Look

25 Min.Folge vom 24.10.2015Ab 6

In dieser Folge verwandelt Enie unscheinbare Dinge in wahre Highlights. Da springen nicht nur die Pop Overs im Saltimbocca-Style fast aus der Form, sondern auch die Geschmacksknospen tanzen Tango. Ein langweiliges Vogelhaus wird zur ultimativen Vogelresidenz und ein Brillenetui zum Must-Have-Accessoire der Saison. Youtuberin Eylem Olgun pimpt eine Jeansjacke mit etwas Farbe und Schmucksteinen und designt sich noch ganz fix einen Blazer mit knalligem Rot und maritimen Patches.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
sixx
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Alle 2 Staffeln und Folgen