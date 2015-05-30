Zum Inhalt springenBarrierefrei
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Urlaub zu Hause

sixxStaffel 2Folge 3vom 30.05.2015
Urlaub zu Hause

HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Folge 3: Urlaub zu Hause

25 Min.Folge vom 30.05.2015Ab 6

Enie macht Lust auf sonnige Zeiten: Sie verwandelt zwei Handtücher in eine stylische Strandhandtuch-Tasche, mit der man alle seine Siebensachen für die Sonne fest im Griff hat. Die schönsten Urlaubs-Fotos zaubert Enie auf Fliesen und bringt so das ganze Jahr Sommer-Feeling in die Wohnung. Einfach nur zum Reinbeißen sind die Frozen Yoghurt Bars. Und Malte Gützlaff aus Berlin, Inhaber von "Juice Dudes", zeigt Enie drei leckere Smoothie Rezepte für den ultimativen Vitamin-Kick.

