Buchstaben sind nicht nur zum Lesen daJetzt kostenlos streamen
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 5: Buchstaben sind nicht nur zum Lesen da
25 Min.Folge vom 13.06.2015Ab 6
Enie van de Meiklokjes widmet sich in dieser Folge voll und ganz dem Thema Bücher und Buchstaben. Sie backt herzhafte Kartoffelkekse in Buchstabenform, außerdem verwandelt sie alte Bücher zu einem tollen Beistelltisch und funktioniert ruck-zuck schnöde Ziegelsteine zu einer individuellen Buchstütze um. Gemeinsam mit ihrem Gast, Szenenbildner Guido Frinken, peppt sie langweilige 3D-Pappbuchstaben mit Hilfe von LED-Lichterketten, Farbe und Folie zu einer leuchtenden Wohndeko um.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick