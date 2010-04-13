Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 032
Hanna rätselt beunruhigt, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brief der Geliebten ihres Vaters und dem Tod ihrer Mutter gibt. Sie will ihre Zweifel schon wieder beseitigen, da erfährt sie von Onkel Richard die wahren Todesumstände ihrer Mutter. Maximilians Eingeständnis, dass aus ihnen theoretisch ein Paar hätte werden können, wühlt Alexandra so sehr auf, dass sie es nicht fertig bringt, in einer schwierigen Situation so für Hanna da zu sein, wie es eine gute Freundin eigentlich sollte. Caro langweilt sich in ihrer selbst auferlegten Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig wächst ihre Verliebtheit in Florian. Nachdem sie Dana und Jonas zu ein paar lang ersehnten Stunden Zweisamkeit verholfen hat, erträgt Caro es nicht mehr, tatenlos daheim in der Villa zu sitzen. Sie bittet Edith, ihr den Job bei Castell Cuisine zurück zu geben.
