Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 037

TelenovelaStaffel 3Folge 7vom 20.04.2010
Folge 037

Folge 037Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 7: Folge 037

43 Min.Folge vom 20.04.2010Ab 6

Hanna hat Angst, Alexandra zu verlieren, da diese tatsächlich daran denkt, Schönroda zu verlassen und den gemeinsamen Traum vom Restaurant aufzugeben. Doch der Abschied der Freundinnen entpuppt sich als Neuanfang. Oskar wahrt vor Edith und Maximilian die Fassade, doch heimlich sorgt er dafür, dass Maximilian gegen seinen Willen Oskar in das Resort-Projekt einbeziehen muss. Obwohl es David längst besser geht, streiten sich Jonas und Dana weiter. Als Richard klar stellt, dass Davids Fieber durch einen Fehler von Dana ausgelöst wurde, will Dana sich bei Jonas entschuldigen. Florian erkennt enttäuscht, dass er sich mit seinem Geschenk bei Lina vergriffen hat. Caro beachtet er weiterhin nicht. Sie fragt sich, warum Florian kein Interesse an ihr hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen