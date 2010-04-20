Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 037
Hanna hat Angst, Alexandra zu verlieren, da diese tatsächlich daran denkt, Schönroda zu verlassen und den gemeinsamen Traum vom Restaurant aufzugeben. Doch der Abschied der Freundinnen entpuppt sich als Neuanfang. Oskar wahrt vor Edith und Maximilian die Fassade, doch heimlich sorgt er dafür, dass Maximilian gegen seinen Willen Oskar in das Resort-Projekt einbeziehen muss. Obwohl es David längst besser geht, streiten sich Jonas und Dana weiter. Als Richard klar stellt, dass Davids Fieber durch einen Fehler von Dana ausgelöst wurde, will Dana sich bei Jonas entschuldigen. Florian erkennt enttäuscht, dass er sich mit seinem Geschenk bei Lina vergriffen hat. Caro beachtet er weiterhin nicht. Sie fragt sich, warum Florian kein Interesse an ihr hat.
