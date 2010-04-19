Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 036
Hanna und Maximilian erkennen, dass sie ihrer Liebe nicht entkommen können und die Umwege des Schicksals sie wieder zusammen geführt haben. Alexandra ist entsetzt, als Hanna ihr in einem Appell an ihre Freundschaft gesteht, dass sie nicht mehr auf Maximilian verzichten will. Oskar ahnt, dass Alexandra ihm nützlich sein kann und tut ihr einen Gefallen. Als er dank ihr Zugang zu Maximilians Resort-Plänen erhält, kann er sich endlich wieder in die Geschäftsführung einmischen. Während Lina Caro von ihrer Freundschaft überzeugt, glaubt Florian immer noch, dass er Lina mit teuren Geschenken für sich gewinnen kann. Dana gibt Jonas die Schuld an Davids plötzlicher Erkrankung, da er mit dem Baby den ganzen Nachmittag draußen war.
