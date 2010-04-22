Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 039
Hanna genießt ihr Liebesglück mit Maximilian und treibt die Renovierung des Fischerkrugs voran, während Maximilian sich mit der Entscheidung quält, ob er sein Resort-Projekt an einen anderen Standort im Ausland verlegt. Hannas und Maximilians Liebesglück bereitet Alexandra unerträgliches Leid. Als Oskar Alexandras labilen Zustand wahrnimmt, schlägt er ihr vor, gemeinsam gegen die Beziehung von Hanna und Maximilian zu intrigieren. Caro verrennt sich weiter in die fixe Idee, dass Florian sie nicht wahr nimmt, weil sie vermeintlich zu dick ist. Lina versucht vergeblich, ihre Freundin zur Vernunft zu bringen. Karl behauptet, mit seinem Schreibtischjob zufrieden zu sein, doch es ist offensichtlich, dass er lieber etwas Handwerkliches machen würde. Gudrun und seinen Freunden gelingt es schließlich, Karl zu ermutigen, sich zumindest zu bewerben.
