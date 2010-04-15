Hanna - Folge deinem Herzen
Hannas Entschluss, den Fischerkrug zu verlassen, stößt bei Gitti und Alexandra auf wenig Verständnis. Doch erst Maximilian kann Hanna aufhalten und sie zum Nachdenken bewegen. Und so überrascht Hanna ihre Freundin Alexandra mit einer unerwarteten Entscheidung. Oskar gefällt es nicht, wie Edith ihn behandelt. Zwischen den beiden kommt es zu einem heftigen Streit, der an den Grundfesten ihrer Beziehung rüttelt. Florian holt sich bei Jonas Tipps, wie er bei Lina landen kann. Nachdem Caro bei Lina übernachtet hat, steht am nächsten Morgen plötzlich Florian vor der Tür - mit einer Rose für Lina. Karl versucht hartnäckig mit dem Computer zu arbeiten. Aber gerade als er neue Hoffnung schöpft, kommt es zum bösen Erwachen.
