TelenovelaStaffel 3Folge 15vom 30.04.2010
Hanna wird in ihrer Enttäuschung über Maximilian von Alexandra getröstet. Doch während Hanna und Maximilian am nächsten Tag wieder in der Lage sind, aufeinander zuzugehen, erliegt Alexandra der Versuchung, den Keil zwischen den beiden noch tiefer zu treiben. Stefans Freundin Romy benimmt sich immer merkwürdiger, bis sie ihm den Grund ihres unerwarteten Besuches erklärt: Sie möchte, dass Stefan mit ihr nach Shanghai kommt. Lina findet immer mehr Spaß am Zusammensein mit Florian, bis sie sich selbst erschrocken dabei ertappt, wie sie ihn verliebt beobachtet. Robert will der alten Liebe zwischen Johann und Gitti zu einer neuen Chance verhelfen und organisiert heimlich ein romantisches Frühstück. Doch das endet anders als geplant.

